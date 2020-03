Coronavirus, stand Wuhan e Codogno vicini: la replica di Rimini Fiera, "Tempi di incubazione troppo lunghi"

Attualità

26 Marzo 2020

Nota di Italian Exhibition Group relativamente all'articolo Coronavirus: stand Wuhan e Codogno vicini alla fiera del Sigep di Rimini



La notizia che circola in queste ore di una vicinanza fisica fra due spazi espositivi predisposti da aziende con ragione sociale in Cina e nel nord Italia all'ultima edizione di SIGEP di Rimini corrisponde al vero.

Così come corrisponde al vero che a gennaio la stessa vicinanza fisica si è registrata in decine di altre fiere, in aeroporti, treni e innumerevoli posti di aggregazione.



Il SIGEP è terminato il 22 gennaio.



Il paziente zero si è registrato a Codogno quattro settimane dopo. Un po' lunga come incubazione.



Invitando tutti a un atteggiamento responsabile su temi di tale gravità, Italian Exhibition Group vigilerà con attenzione perché eventuali ulteriori notizie o supposizioni non ledano gli interessi di un mercato che rappresenta uno dei più floridi 'made in Italy'.



E non ledano quelli della Società stessa, quotata alla borsa italiana.



La diffusione di informazioni prive di fondamento saranno perseguite legalmente.



Sull'argomento IEG non ha altro da aggiungere.