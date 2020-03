Coronavirus a San Marino: 9 nuovi casi, 5 guariti e nessun decesso

Attualità

Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia nella Repubblica di San Marino



Sono 192 i casi positivi al Coronavirus nella Repubblica di San Marino, 9 in più rispetto alla giornata di ieri. Di essi, 63 sono ricoverati nell'ospedale di Stato, 13 in rianimazione con sintomatologia severa, 50 nelle degenze di isolamento con sintomi moderati e 129 in isolamento a domicilio. Non si registrano nuovi decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono 21 le persone morte per Covid-19.



Ad oggi risultano 5 persone totalmente guarite, 70 quelle dimesse a domicilio per migliorate condizioni cliniche, 409 le quarantene domiciliari sui contatti stretti (compresa la rete familiare, amicale e personale sanitario) di cui 19 sanitari e 7 forze dell’ordine. Dall'inizio dell'emergenza a fine febbraio sono terminate 974 quarantene.