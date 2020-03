Covid19: Salcavi Industrie realizza cavi per sistemi di ventilazione polmonare

Attualità

Talamello

| 13:08 - 26 Marzo 2020

Salcavi Industrie.

Un'importante azienda dell'Alta Valmarecchia, specializzata in produzione di cavi elettrici, cavi speciali e cordoni di alimentazione con spina, ha riattivato la produzione a tempo di record per poter fornire materiale per l'emergenza sanitaria in corso.



A raccontare la vicenda è Daniele Sebastiani CEO di Salcavi Industrie. Lunedì 23 la produzione era ferma, come imposto dal decreto del Governo. In azienda c'erano alcuni operatori ed impiegati che stavano completando le spedizioni dei prodotti a magazzino, quasi tutte commesse per il mercato estero data la chiusura quasi totale dell’Italia.



Durante la giornata sono arrivate telefonate preoccupate di alcuni clienti che stanno producendo macchinari per l’emergenza sanitaria. "Dopo aver ricevuto la comunicazione di chiusura fino al 3 aprile, ci contattano allarmati perché hanno assolutamente bisogno di ricevere con anticipo i nostri prodotti, ma la produzione era già stata fermata dal venerdì".



“Ricevo una mail dal titolare di una nota società che produce sistemi di ventilazione polmonare", racconta il ceo di Salcavi Daniele Sebastiani: "Questa azienda aveva pianificato ordini per consegna ai primi di aprile, ma per l’emergenza gli e’ stato richiesto di raddoppiare la produzione e con i cavi a magazzino non sarebbero arrivati alla fine della settimana. Nella stessa giornata un’altra azienda ci contatta disperata perché il ritardo causato dalla nostra chiusura forzata le avrebbe creato un ritardo della consegna di macchinari per gli ospedali".



"A questo punto - continua Sebastiani - ho allertato i responsabili di produzione dei tre stabilimenti che nell’arco di brevissimo tempo hanno contattato alcuni operatori per riavviare gli impianti e riuscire a soddisfare l’urgenza lavorando su più turni, quindi mercoledì 25 pomeriggio, a tempo di record e con grande soddisfazione siamo riusciti a spedire tutti i prodotti per l’emergenza. I clienti ci hanno inviato una mail di ringraziamento, usando parole quasi commoventi che ho voluto condividere con alcuni nostri collaboratori, ma tutto è stato possibile grazie alla grandissima collaborazione di tutto il personale che si è attivato dimostrando grande responsabilità e professionalità!. Questa è la vera forza dell'Italia”.



Salcavi Industrie produce in tre stabilimenti cavi elettrici, cavi speciali e cordoni di alimentazione con spina, con certificazioni Europee, Americane, Canadesi, Australiane, per il contatto con acqua potabile o per immersione in acque reflue, occupa 140 dipendenti ed esporta il 55% del fatturato.