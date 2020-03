Covid19: Dal Comitato Carnevale Santarcangelo e da Dottor Clown altre donazioni per la sanità

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:34 - 26 Marzo 2020

Ospedale Infermi di Rimini.

Continuano le manifestazioni di solidarietà del territorio riminese per fronteggiare l'emergenza Covid-19. L'amministrazione comunale di Santarcangelo e l'associazione Paolo Onofri hanno promosso una raccolta fondi a favore dell'Ausl Romagna (versamenti su Conto corrente postale 1000044634 Poste Santarcangelo; Conto corrente bancario IBAN: IT88 C070 9068 0210 0401 0153 403 Banca Malatestiana – Santarcangelo). Alla raccolta ha aderito anche il Comitato del Carnevale di Santarcangelo, tramite il presidente Mirco Guidi, con un versamento di 250 euro.



Dottor Clown di Rimini ha donato invece 5000 euro alla raccolta fondi indetta dall'associazione Ail Rimini per il reparto di pneumologia dell'ospedale Infermi di Rimini e per il reparto di malattie infettive. "Un semplice gesto che l'ODV Dottor Clown Rimini, grazie ai suoi sostenitori, vuole fare per dimostrare a suo modo la propria vicinanza e gratitudine anche per l'accoglienza che le viene confermata da anni nei reparti di pediatria, oncoematologia pediatrica, chirurgia pediatrica, day hospital pediatrico, terapia intensiva neonatale e pronto soccorso pediatrico dell'Ospedale "Infermi" di Rimini", si legge in una nota.