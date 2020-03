Freddo e maltempo nel riminese, Valmarecchia sotto un’intensa nevicata di primavera

Attualità

Valmarecchia

| 10:59 - 26 Marzo 2020

Neve di primavera. L'Altavalmarecchia sembra ripiombare nell'inverno. Nell'entroterra di Rimini sono caduti oltre 20 cm di neve ed ha nevicato tutta la nottata appena trascorsa. Mezzi della provincia sono stati impegnati tutta la notte da Novafeltria in su per rendere transitabili le strade. La Protezione Civile ha emesso un’allerta valida per tutta la giornata di giovedì 26 per neve, vento, stato del mare e mareggiate.

Le precipitazioni nevose sono previste diffuse nella prima parte della giornata, con progressivo innalzamento della quota neve che dal pomeriggio interesserà solo la fascia montuosa e di alta collina.