Coronavirus: stand Wuhan e Codogno vicini alla fiera del Sigep di Rimini

Attualità

Rimini

| 09:59 - 26 Marzo 2020

Fiera del gelato di Rimini.

Stand provenienti da luoghi oggi particolarmente colpiti da coronavirus, posizionati nelle vicinanze durante il Sigep di Rimini. Uno con partecipanti provenienti da Whuan, un altro di un'azienda di Codogno e altri da San Marino e Treviso. Il curioso posizionamento è portato alla luce da un articolo di Selvaggia Lucarelli sul portale Tpi. Il Sigep è una delle fiere riminesi più affollate, ogni edizione porta a Rimini tantissime persone. Nell'articolo di Selvaggia Lucarelli viene evidenziata la coincidenza del posizionamento degli stand provenienti da zone oramai tristemente note per la presenza del contagio. "Insomma, impossibile stabilire se questo sia il luogo in cui tutto è iniziato a Codogno" conclude Lucarelli nell'articolo "ma è innegabile che per un’eventuale indagine epidemiologica i tempi tornano e potrebbe essere una pista interessante."