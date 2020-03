Triathlon: Challenge Riccione a maggio: si valuta lo spostamento di data

Sport

Riccione

| 09:12 - 26 Marzo 2020

Partenza frazione nuoto.

Il comitato organizzatore del Challenge Riccione, la competizione di triathlon in programma nella Perla Verde il 10 maggio, sta valutando lo spostamento nella seconda parte della stagione. "Challenge Riccione si sta adeguando a questa condizione" si legge nella comunicazione "e sta cooperando con le autorità competenti in materia, al fine di compiere le scelte migliori in ottica di bene comune." Per avere una data definitiva è però necessario aspettare la collocazione dei Campionati Nazionali di specialità e dare a tutti il tempo utile per pianificare la programmazione degli allenamenti. "Tutto questo ovviamente dipenderà dall’evolversi dell’attuale emergenza sanitaria e non è quindi oggi pronosticabile." Nel caso il Challenge non possa svolgersi entro il 2020 sarà posticipato alla prossima stagione.