Rimini, ladri senza cuore rubano nella sede della Croce Rossa

Rimini

| 18:09 - 25 Marzo 2020

I ladri hanno portato via delle divise e una bicicletta.

Furto nella sede operativa di Rimini della Croce Rossa, in via Marecchiese. Ignoti, di notte, hanno tagliato la recinzione e hanno forzato un container utilizzato come deposito di attrezzature. Hanno portato via delle divise, impiegate dal personale solo per servizi secondari, e una bicicletta che viene utilizzata non per spostamenti, ma come mezzo di soccorso all'interno delle maratone. Sui fatti indagano i Carabinieri di Rimini. C'è il rischio che i malviventi possano utilizzare le divise per ordire truffe a danno di ignari cittadini, quindi si raccomanda di prestare la massima attenzione. La Croce Rossa non fa tamponi a domicilio e non fa porta a porta richiedendo dei contributi economici.