Covid19: a Morciano regole più stringenti all'interno ed esterno dei supermercati

Attualità

Morciano

| 16:54 - 25 Marzo 2020

Nuova ordinanza del comune di Morciano.

Regole più stringenti per salvaguardare le condizioni igienico-sanitarie all'interno e all'esterno dei supermercati.



E' quanto previsto dalla nuova ordinanza del Comune di Morciano di Romagna che, su sollecitazione della direzione generale dell'Ausl Romagna, va a fissare alcuni paletti che riguardano i titolari dell'esercizio di vendita, la clientela e gli alimentaristi che operano all'interno.



"Il supermercato - si legge nell'ordinanza - è un luogo a rischio quindi deve essere presidiato da una persona identificata dal gestore e facilmente identificabile dall’utenza ed è opportuno raccomandare in primis il silenzio per evitare la dispersione di goccioline di saliva".



Si richiede inoltre che "nel punto dove si accede ai carrelli" debba esserci "un distributore di guanti da indossare che andranno tolti dopo il riposizionamento del carrello e gettati in apposito contenitore".



Necessario poi "tracciare un percorso unidirezionale in terra di entrate uscita evitare con cartelli di pericolo di tornare indietro per evitare contatti ravvicinati, diciamo supermercato a senso unico" e "istituire entrata e uscita separate e il più possibile distanti". Mentre la "dispensazione di frutta e verdura va organizzata con un addetto che munito di dispositivi di sicurezza (guanti/mascherina) predispone i relativi sacchetti sulla base delle indicazioni del cliente".



All'alimentarista viene chiesto di applicare "corrette procedure di pulizia e sanificazione di tutti i locali, arredi e attrezzature, lavaggio delle mani o cambio dei guanti dopo aver toccato superfici diverse dagli alimenti (pallets, imballaggi esterni, parti del corpo)" di astenersi "da pratiche personali non igieniche come tossire sul prodotto esposto, pulire in modo improprio naso e bocca, utilizzare la bocca per afferrare etichette, spille, schede od altri oggetti manipolabili da altro personale o che verrà a contatto con il prodotto", di lavarsi e disinfettarsi le mani prima di maneggiare qualsiasi prodotto e dopo ogni pausa, indossando obbligatoriamente mascherina e guanti.



Nell'ordinanza sono contenute anche precise indicazioni sulla pulizia e sanificazione dei locali e norme che il cliente sarà chiamato a rispettare. Quest'ultimo non dovrà "arrivare al supermercato con i suoi guanti indossati né tantomeno utilizzati bensì utilizzare i guanti messi a disposizione nel punto dove si accede ai carrelli".



Richiesto inoltre di "predisporre in anticipo una lista della spesa ed evitare percorsi dispersivi all’interno del supermercato" e di "mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro in tutti i momenti del percorso (accesso, acquisto, pagamento)".