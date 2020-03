Dig Festival si spostano a Modena? Riccione pronta a denunciare gli organizzatori

Attualità

Riccione

| 16:20 - 25 Marzo 2020

I dig Awards si spostano a Modena? Riccione sul piede di guerra.

Il Dig Festival, il festival del videogiornalismo di inchiesta, si sposta a Modena. E' quanto comunica il sindaco di Riccione Renata Tosi, dicendo di aver appreso la notizia dai social, dopo che l'associazione Dig Awards aveva "presentato al comune di Riccione il progetto a dicembre scorso", progetto poi approvato dall'amministrazione comunale. Il sindaco si attende spiegazioni, ma annuncia: "Qualora ve ne fosse la necessità l'Amministrazione è pronta a citare in giudizio i responsabili per danni oltre che a far valere il contratto stipulato con il Comune di Riccione".