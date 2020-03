Coronavirus Rimini, trend contagiati stabile. Due nuovi decessi

Attualità

| 15:56 - 25 Marzo 2020

Coronavirus, 50 contagi in più di ieri in provincia di Rimini.

Salgono a 1136 i contagiati da Coronavirus nel riminese, compresi 56 cittadini che risiedono fuori Provincia. I decessi registrati nel riminese nelle ultime 24 ore sono 2 e portano il conto totale a 62.



Comune per comune



I nuovi contagi riminesi sono quindi 52 (49 martedì e 93 lunedì): 8 casi a Riccione, 3 sia a Cattolica che a San Giovanni in Marignano e 1 a Misano Adriatico. Rimini ne ha 21, Santarcangelo 2 come Novafeltria, Mondaino, San Clemente e Montefiore Conca. Per quanto riguarda i 2 decessi: 1 Bellaria Igea Marina e 1 a Mondaino



In regione



800 casi in più in Regione, totale 10.054 casi: 163 guariti in più e 92 decessi in più.