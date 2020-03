'Santarcangelo alla finestra', al via il contest fotografico sui social dell’Amministrazione comunale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:30 - 25 Marzo 2020

L’immagine scelta per dare il via alla competizione è la foto pubblicata su Facebook da Eron.

In questi giorni in cui molti santarcangiolesi sono costretti a casa, l’Amministrazione comunale propone sui propri canali social il contest fotografico “Santarcangelo alla finestra”.



L’obiettivo è offrire a ciascuno la possibilità di mostrare la vista della città – o del panorama circostante – che si vede da casa propria: una volta scattata la foto, sarà sufficiente inviarla ai Servizi di Comunicazione con un commento, un messaggio privato o in bacheca su Facebook (Comune di Santarcangelo di Romagna), Instagram (santarcangelopiu) oppure via mail all’indirizzo social@comune.santarcangelo.rn.it.



Per il momento la scadenza del contest è fissata a venerdì 3 aprile, ma potrà essere prorogata in ragione dell’eventuale estensione delle misure per il contenimento del Covid-19.



Nei giorni successivi al termine, le foto migliori saranno pubblicate in un album su entrambi i social: quella che riceverà più reazioni complessive risulterà vincitrice e sarà esposta presso la sala d’attesa dello Sportello al Cittadino (piano terra, lato scala A del Municipio), utilizzata come immagine di copertina per la pagina Facebook del Comune e più in generale nella comunicazione dell’ente, citando sempre l’autore dello scatto.



L’immagine-simbolo scelta per dare il via alla competizione è la foto pubblicata su Facebook il 4 marzo 2016 da Eron, che l’ha scattata dalla finestra del suo atelier presso le ex carceri di via Pio Massani.