Affidati i lavori per i nuovi lampioni in viale Ceccarini a Riccione

Attualità

Riccione

| 14:26 - 25 Marzo 2020

Lampioni (foto di repertorio).

Affidati alla ditta Antonioli srl di Riccione, i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione in viale Ceccarini, lato a mare della ferrovia. Per questi lavori era stata avviata una negoziazione attraverso la piattaforma Sater, e a seguito di tale procedura erano pervenuti al Comune di Riccione, settore lavori pubblici, 4 preventivi di altrettante ditte. Il preventivo migliore è risultato quello della ditta Antonioli Srl. Il conto specifico dei lavori è quindi suddiviso in 118mila per lavori a misura di contratto, 1200 oneri di sicurezza, 57.476 somme a disposizione dell'amministrazione, 8.291,60 imprevisti comprensivi di Iva, 2976,40 spese per attività tecniche, 11.929 Iva al 10%, per un totale complessivo di 200 mila euro. Verranno sostituiti gli attuali pali dell'illuminazione con altri 36, alti 5 metri per 10 centimetri di diamo, a forma cilindrica, in acciaio zincato, vernice colore corten. L'illuminazione sarà a led. Ogni lampione avrà 4 bracci, con lampade led rivolte verso terra con relativo risparmio energetico e di inquinamento luminoso.