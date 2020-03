San Marino: i contagiati da Coronavirus sono 183, nessun nuovo decesso

Attualità

| 13:21 - 25 Marzo 2020

Il dirigente dell'Authority sanitaria di San Marino, Gabriele Rinaldi.

Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie comunica l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus a San Marino, al 25 marzo 2020: i casi positivi sono 183 (20 in più, ma il dato si riferisce agli ultimi due giorni). I pazienti ricoverati all'ospedale di San Marino sono 65, 53 in isolamento e 12 in terapia intensiva (4 donne e 8 uomini); sessantasette quelli dimessi. In isolamento a domicilio ci sono 51 donne e 67 uomini, per un totale di 118 persone. Il numero dei decessi rimane fermo a 21. Le quarantene attivate dall'inizio dell'emergenza sono state 905, 528 quelle terminate.