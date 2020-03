Addio don Elio Piccari, scompare a 83 anni il fondatore della parrocchia della Grotta Rossa

Attualità

Rimini

| 13:06 - 25 Marzo 2020

Don Elio Piccari.



Nella notte tra martedì e mercoledì, è morto don Elio Piccari. Nato ad Auditore (in provincia di Pesaro-Urbino ma parrocchia della Diocesi di Rimini) il 27 marzo 1937, è stato ordinato sacerdote il 9 luglio 1961, per imposizione delle mani del Vescovo Emilio Biancheri.

Cappellano a Sant’Arcangelo di Romagna, nel 1965 è stato inviato dal Vescovo in qualità di cappellano a Miramare. Diceva messa in barca, alle 3 del mattino, con i giovani. Nel 1967 viene inviato come Parroco a Pian Di Castello e ad due altre parrocchie: Ripamassana e Torricella.



Con don Oreste Benzi ha vissuto una lunghissima amicizia, condividendo anche scelte pastorali ed esperienze: la “creazione” della parrocchia riminese della Grotta Rossa (La Resurrezione, 1968, insieme a don Romano Migani e a don Sisto Ceccarini), la direzione spirituale di tanti giovani, i campeggi, la nascita della comunità Papa Giovanni XXIII.



Fu don Elio ad animare il primo campo con gli handicappati a Canazei nel settembre 1968.



Con don Oreste ha sempre vissuto in parrocchia, e dal “prete dalla tonaca lisa” ha preso il testimone della Grotta Rossa nel 2000. Al raggiungimento dei 75 anni, a sua volta nel 2002 don Elio l’ha “ceduta” all’attuale parroco don Renzo Gradara, con il quale ha continuato a collaborare.



Le esequie saranno celebrate in forma privata giovedì 26 marzo alle ore 15.30 nel cimitero di S. Aquilina.



Don Elio sarà ricordato anche nella messa celebrata da don Renzo Gradara nella parrocchia della Grotta Rossa (a porte chiuse) alle ore 17.30 di giovedì, venerdì e sabato 28 marzo.