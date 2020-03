Attualità

Rimini

| 12:40 - 25 Marzo 2020

Il drone a disposizione della Polizia Municipale di Rimini.

Un drone utilizzato per controllare al meglio i parchi e l'arenile del Comune di Rimini, al fine di cogliere sul fatto qualche "furbetto" della passeggiata lontano da casa, o qualche persona che sia comunque uscita senza motivi di necessità. In queste ore è stato attivato un drone, pilotato da un operatore esterno al corpo: nelle prime ore di utilizzo non sono state rilevate criticità e quindi non c'è stata, per il momento, alcuna denuncia.