Coronavirus, morto Andrea Gambi direttore generale di Romagna Acque

| 10:28 - 25 Marzo 2020

Andrea Gambi.

E' scomparso, stroncato dal coronavirus Andrea Gambi, direttore generale di Romagna Acque. Gambi, 64 anni, era ricoverato all'ospedale di Ravenna dallo scorso 14 marzo. Aveva probabilmente contratto il coronavirus nella palestra ravennate che frequentava. Grande la commozione nella sede centrale forlivese di Romagna Acque, dove Gambi ha lavorato sino a pochi giorni dalla comparsa dei primi sintomi. La sede è chiusa al pubblico, mentre tutto il personale che ha avuto contatti con Gambi è in quarantena da tempo.



Il cordoglio di Legacoop Romagna



I cooperatori romagnoli piangono la prematura scomparsa dell’ingegnere Andrea Gambi, direttore generale di Romagna Acque. Professionista specchiato, preparato e competente, Gambi aveva ricoperto importanti incarichi in primarie aziende del movimento ed

era molto apprezzato dai cooperatori per la propria capacità di analisi e la lunga esperienza nel settore.



Laureato in ingegneria nel 1981 all’Università di Bologna, Gambi aveva cominciato la propria carriera all’Acmar di Ravenna, dove era rimasto fino al 2005. Era quindi passato alla Iter di Lugo, dove era giunto a ricoprire la carica di direttore generale. Aveva quindi svolto attività di consulenza dirigenziale in società collegate alla Federazione delle Cooperative di Ravenna, qualità che ha messo al

servizio della comunità nella sua funzione pubblica in Romagna acque, dapprima come amministratore delegato e quindi, dal 2018, come

direttore generale.