Attualità

Rimini

| 07:29 - 25 Marzo 2020

Novafeltria.

Risveglio imbiancato per la provincia di Rimini, nella notte la neve ha fatto la sua comparsa in collina fino a quote basse. Imbiancata la Valmarecchia, la Valconca e San Marino fin da sopra i 100 metri. La riviera è stata invece sferzata tutta la notte da forti venti. La Protezione Civile aveva emesso un’allerta gialla valida sul settore costiero per vento, stato del mare e rischio mareggiate.