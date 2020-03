Neve in arrivo sul riminese, anche a quote basse. Continua l'ondata di freddo

Attualità

Rimini

| 17:16 - 24 Marzo 2020

Panorama innevato dell'Alta Valmarecchia (foto di repertorio).

Focus meteo per Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 24/03/2020 ore 15:30



Prosegue la fase fredda che ci interessa dalla giornata di Domenica: anche la giornata di Mercoledì 25 Marzo vedrà un contesto meteorologico instabile, con possibili precipitazioni irregolari, più probabili nella prima parte di mattinata e poi tra tardo pomeriggio e serata.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla valida sul settore costiero per vento, stato del mare e rischio mareggiate.

Difatti avremo ancora ventilazione tesa da Nord-Est lungo la costa e almeno fin sulla prima pianura. Il mare si presenterà molto mosso o localmente agitato.



Per quanto riguarda la neve essa risulterà probabile specie nelle zone interne oltre i 200 m in mattinata. Si tratterà comunque di rovesci veloci e che alle quote medio-basse difficilmente potranno determinare accumulo. Esso sarà possibile invece in Appennino. Lungo la costa più probabile pioggia, sempre in maniera intermittente, con fenomeni che potranno risultare maggiormente probabili nella serata verso Giovedì 26.



La risalita di un minimo depressionario determinerà un incremento dell’instabilità nella giornata di Giovedì 26 Marzo, con precipitazioni che da irregolari tenderanno a divenire diffuse. Inizialmente, sebbene ancora con una condizione “limite” dal punto di vista della previsione, i fenomeni potrebbero assumere carattere nevoso fin sulle aree pianeggianti, per poi lasciar spazio alla pioggia nel corso delle ore a seguito di un richiamo d’aria mite. La quota neve quindi risalirà fin sui 400/500 metri nel pomeriggio e si attesterà sui 600/800 metri in serata.



