"Andiamo a prendere i ricambi per la lavastoviglie": denunciati 80enni a Riccione

Cronaca

Riccione

| 15:38 - 24 Marzo 2020

Anziano alla guida (si tratta di una foto a carattere dimostrativo).









Sono 12 le denunce effettuate dalla Polizia locale di Riccione dal 14 marzo ad oggi per cittadini che non hanno rispettato i divieti di assembramento, derivanti dal Dpcm e dalle ordinanze comunali. Si tratta di denunce penali ex art. 650 c.p. e misure di contenimento al fine di evitare la diffusione del coronavirus.Proprio la sera del 14 marzo scorso, ad esempio, è scattata una denuncia, trovati in zona Fontanelle mentre fumavano hashish seduti insieme su una panchina. Per i due maggiorenni è scattata anche la segnalazione alla Prefettura come assuntori e, per tutti e tre, la denuncia per mancato rispetto alle disposizioni dell'autorità. Un'altra denuncia è scattata invece domenica scorsa, perche dopo essere passato con il semaforo rosso, tra viale Verdi e viale Portofino, si è giustificato con la pattuglia che notata l'infrazione l'aveva inseguito e fermato dicendo: "". Immediata è scattata la multa per essere passato con il rosso e ora la polizia sta verificando la reale esistenza del cane, in caso contrario scatterà anche la denuncia per il 650 c,p. Nei giorni scorsi è stata poi denunciatache si era giustificata dicendo di andare a compare i ricambi per la lavastoviglie. Il 21 marzo scorso è stato denunciato. L'uomo residente a Misano Adriatico era anche fuori dai confini del proprio Comune., è stata denunciata, mentre a bordo un'Ape percorreva una strada secondaria lungo il Marano tra Riccione e Coriano. La ragione dello spostamento secondo i due ottantenni era l'esigenza di andare nel campo a legale i cavoli.In totale a Riccione i controlli effettuati sulle attività, dall'inizio di marzo ad oggi, sono stati 383. Tra questi, bar, ristoranti, rosticcerie e negli ultimi giorni supermercati. "".".