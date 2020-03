Coronavirus, ancora tante generose donazioni: dalle aziende del territorio ai centri sociali

Attualità

Rimini

| 15:05 - 24 Marzo 2020

L'ospedale Infermi di Rimini.





Confindustria Romagna: a oggi raccolti 400.000 euro



La donazione di 5000 euro dell'associazione "Il percorso"



Prosegue la raccolta fondi promossa dalla delegazione di Rimini di Confindustria Romagna fra le aziende associate del territorio, con l'obiettivo di sostenere l'azienda sanitaria locale in questo difficile momento di grande emergenza.Ad oggi sono stati raccolti 400 mila euro destinati alla nostra sanità che saranno utilizzati per il finanziamento di sistemi di monitoraggio multi parametrici (ossigeno, pressione, temperatura e respirazione) per pazienti affetti da Coronavirus e per ulteriori necessità nelle pratiche messe in campo per questa emergenza.Hanno fino ad oggi aderito alla raccolta, dimostrando grande sensibilità ed attenzione all'emergenza, insieme a Confindustria Romagna, le aziende Aeffe, Aikom Technology, AiRiminum, D - Entity, Focchi, Fondazione Gigi Tadei, Gruppo Carli, Gruppo Maggioli, GSR, Indel B, Istituto Giordano, Krona Koblenz, La Galvanina, New Factor, Photosì, Salcavi Technic, Scm Group, SimpleNetworks, Società Italiana Gas Liquidi, Vici & C. La raccolta fondi non si ferma: le aziende che vogliono aderire possono contattare gli uffici di Confindustria Romagna, sede di Rimini, al numero 0541.352312.In Valmarecchia, dopo la donazione di qualche giorno fa da parte dell'associazione sportiva Athetic Poggio, anche l'Associazione Il Percorso che gestisce il centro anziani di Poggio Torriana e la Pro Loco di Torriana, si stanno attivando in rete con gli altri centri del territorio provinciale, per raccogliere fondi e donare un importante contributo a favore delle attività dell'Ospedale di Rimini. Le attività al centro anziani sono rinviate, ma il direttivo, come annunciato dal presidente dell'Aps "Il percorso", ha annunciato la donazione di 5000 euro, assieme ad altri centri sociali della Provincia, a favore dell'ospedale di Rimini.