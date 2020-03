Coronavirus San Marino: deceduto 74enne, era ricoverato in terapia intensiva

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:18 - 24 Marzo 2020

Il dirigente dell’Authority sanitaria di San Marino, Gabriele Rinaldi.

Grafico aggiornato sull'andamento della pandemia nella Repubblica di San Marino



Sale a 21 il numero dei pazienti affetti da Covid-19 deceduti nella Repubblica di San Marino. Un nuovo decesso si è registrato nelle ultime ore: quello di un 74enne che era ricoverato in terapia intensiva. Non ci sono nuovi casi di contagio: non sono stati ancora comunicati dalle autorità sanitarie i risultati riguardanti 22 tamponi. I ricoverati in rianimazione rimangono 12, 55 quelli ricoverati in reparti di degenza, 95 quelli con sintomatologia leggera che si trovano nelle proprie abitazioni. Tra quest'ultimi anche 60 domessi dall'ospedale dall'inizio dell'epidemia. Finora attivate 858 quarantene, terminate più della metà (499).