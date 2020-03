Rimini: l'evento Sintonie High End si sposta alla primavera 2021

Eventi

Rimini

| 12:34 - 24 Marzo 2020

Ingresso palacongressi di Rimini.

Sintonie High End, la principale kermesse in Italia dedicata al meglio dell’alta fedeltà, video, consumer electronics e car audio si sposta a primavera 2021 al fine di aggiornare esperti, audiofili, ma anche comuni "turisti del video e dell'ascolto" sulle più importanti novità dal mondo dell'home entertainment.

Così come avvenuto per altre manifestazioni, anche Sintonie High End per senso di responsabilità in un momento particolarmente difficile come quello che si sta vivendo a causa della diffusione del Covid-19 in Italia e nel resto del mondo, ha scelto di posticipare a primavera 2021 l'evento fieristico. L'attuale situazione - spiegano gli organizzatori – rende difficile lavorare ai progetti di crescita pensati per la 23° edizione, per questo è doveroso fermarsi per guardare al futuro con maggiore ottimismo. Lo slittamento di circa sei mesi, quindi, si è reso necessario per potersi organizzare al meglio e presentare un'offerta di servizi sempre più vasta ed appetibile.

Certi della comprensione per aver operato scelte nell'interesse comune, vi diamo appuntamento alla primavera del 2021, pieni di ottimismo e pronti a lavorare con determinazione per garantirvi la migliore manifestazione dedicata all'High-End che vi possiate aspettare.