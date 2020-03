Coriano, parte la didattica a distanza per minori disabili

Attualità

Coriano

| 10:57 - 24 Marzo 2020

In questo momento di grave crisi sanitaria, occorre ripensare gli ordinari servizi pubblici. In particolare la scuola ha quasi da subito organizzato le attività didattiche a distanza, creando chat di classe o gruppi classe on line.



Questo ha evidenziato la grande capacità innovativa del sistema scolastico, degli insegnanti e degli alunni che hanno sperimentato un nuovo modo di fare scuola e di creare relazioni, ma in questo modello innovativo e sperimentale occorre ispirare anche la didattica rivolta ai bimbi disabili.

E' per questo che in accordo con la scuola e gli educatori scolastici anche a Coriano prende avvio da questa settimana la didattica a distanza per i minori disabili.



Si tratta di un progetto sperimentale proposto dalla Cooperativa Il Millepiedi quale alternativa alla ordinaria educativa scolastica, da realizzare in modalità on line, con strumenti multimediali che prevedono anche il coinvolgimento delle insegnanti di sostegno e del gruppo classe, al fine di mantenere i legami con i compagni di classe.

Il progetto prevede attività on line fatte attraverso tutorial o laboratori, il tutto verrà documentato al fine di creare un patrimonio di esperienze e modelli da poter utilizzare anche in futuro.





Beatrica Boschetti (assessore ai servizi socioeducativi di Coriano): ”Un ringraziamento dell'Amministrazione va a tutti gli insegnanti, educatori e dirigenti scolastici che in questo momento di difficoltà, mostrano la passione che mettono nell'insegnamento e nella relazione con i ragazzi.”