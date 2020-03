Coronavirus, l'aiuto del Poliambulatorio Rimedical alle persone in quarantena

Attualità

| 10:06 - 24 Marzo 2020

Poliambulatorio Rimedical.

A Santarcangelo di Romagna esiste un'altra nota positiva in questo momento di totale emergenza: Rimedical, poliambulatorio e punto prelievi di Santarcangelo di Romagna offre la possibilità di usufruire del prelievo domiciliare ed esami anche in maniera gratuita se ci sono esenzioni. La possibilità è offerta a donne in gravidanza e a chi non può muoversi da casa (anziani o persone con handicap gravi). Il poliambulatorio inoltre aiuta inoltre i presidi sanitari e i volontari con acquisto di gel lavamami e detergenti, facendo donazioni alla protezione civile per contribuire ad questa emergenza straordinaria.