Coronavirus. Focus: tutti i dati della provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 18:39 - 23 Marzo 2020

Coronavirus: i dati della provincia di Rimini.

L’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese in merito all’emergenza coronavirus, questo subito dopo la conferenza stampa tenuta nel pomeriggio dal Commissario ad acta per l’emergenza Coronavirus Sergio Venturi. Dei 93 nuovi pazienti risultati positivi a Coronavirus, comunicati dalla Regione, 91 sono residenti in provincia di Rimini e gli altri 2 fuori provincia.

In un quadro complessivo si registrano 1.035 casi diagnosticati a Rimini, che riguardano 983 residenti in provincia e 52 cittadini di fuori provincia.

Per quanto riguarda i residenti in provincia, 42 sono maschi e 49 femmine. Sempre di questi pazienti, 71 sono in isolamento domiciliare perché privi di sintomi o con sintomi lievi e 20 ricoverati e nessuno in terapia intensiva.

Ulteriori 15 persone circa sono uscite dalla quarantena, per un totale di circa 200.

Restano attualmente in isolamento domiciliare oltre 1.600 unità, comprendenti sia le persone ammalate sia quelle che hanno avuto contatti stretti con casi positivi accertati.

Si registrano, infine, 3 guarigioni cliniche, concernenti una donna e 2 pazienti di sesso maschile.