Raccolta tappi della Tutto Zoo Magasin all'associazione Paolo Onofri a favore dell'Ausl

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 18:05 - 23 Marzo 2020

Tutto Zoo Magasin.

Il negozio specializzato in prodotti per animali Tutto Zoo Magasin di Santarcangelo di Romagna ha deciso di devolvere il ricavato della sua raccolta tappi di plastica, allestita da anni nei due punti vendita, all'associazione Paolo Onofri, punto di raccolta per l'Ausl Romagna che sta diventando in questi giorni destinataria di sempre più donazioni con cui far fronte in modo più compatto all'emergenza Coronavirus. Si tratta di 1300 euro che rispondono all'appello dell'amministrazione comunale, della pro loco e dell'associazione Paolo Onofri di Santarcangelo di Romagna di sostenere l'Azienda sanitaria locale in ogni forma e con ogni cifra.



Con la certezza che la donazione venga recapitata a un destinatario bisognoso di sostegno economico, il negozio mette a disposizione anche un conto corrente postale (1000044634) e un IBAN (IT88 C070 9068 0210 0401 015 403, Banca Malatestiana) per stanziare la cifra preferenziale.