Lega Valmarecchia sezione Novafeltria: donati 1.100 euro all'Associazione oncologica

Attualità

Novafeltria

| 16:45 - 23 Marzo 2020

L’assessore Fabio Pandolfi mentre consegna l’assegno al presidente dell’Aovam Oddo Triani.

La Lega Valmarecchia-sezione Novafeltria dona la somma di € 1.100,00 all’associazione oncologica Aovam affinchè, sentito anche il parere del primario del reparto di medicina dell’ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria -dott. Arduini-, si provveda all’acquisto di qualsiasi cosa possa essere utile per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto.

Gli iscirtti della Lega della sezione di Novafeltria formano gia’ da diversi anni un gruppo coeso e partecipe alle iniziative che vengono lanciate sul territorio.

Qualche giorno fa il coordinatore Monia Amadei e l’assessore Fabio Pandolfi, hanno chiesto agli iscritti il consenso alla partecipazione, come Lega, alla raccolta fondi per l’emergenza sanitaria.

La risposta degli iscritti non si e’ fatta attendere, e non solo: tutti si sono dichiarati entusiasti dell’iniziativa ed hanno partecipato attivamente donando complessivamente la somma di €1.100,00.

Nella mattinata di lunedì 23 marzo l’assessore Pandolfi ha consegnato l’assegno circolare nelle mani del presidente dell’associazione Aovam, Oddo Triani.

Il coordinatore della Lega Valmarecchia-sezione Novafeltria, Monia Amadei, fa sapere di essere dispiaciuta per non aver potuto consegnare personalmente l’assegno ma si trova momentaneamente fuori Novafeltria, impossibilitata a rientrare per via delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria,e coglie l’occasione non solo per ringraziare l’amico Pandolfi ma anche tutti gli iscritti per il sentito gesto di solidarietà.