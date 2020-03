Storie belle: il Comune di Poggio Torriana lancia il concorso #iocreoacasa contro noia e paura

Attualità

Poggio Torriana

| 16:32 - 23 Marzo 2020

L’assessora del Comune di Poggio Torriana Francesca Macchitella, per superare l’isolamento sociale di queste settimane da trascorrere a casa e nel pieno rispetto delle regole imposte per contrastare l'emergenza sanitaria, lancia un nuovo concorso per i poggiotorrianesi con lo scopo di promuovere l’uso della fantasia e della creatività a favore della propria comunità locale, come conforto ai tristi stati d'animo.



“#iocreoacasa” è un nuovo concorso che nasce dalla bellissima idea dei disegni realizzati in questi giorni a casa dai bambini e dalle bambine di Poggio Torriana, a causa della sospensione delle scuole in tutta Italia. Perché non cogliere questo momento per riflettere sulle proprie emozioni e condividere quanto di più fantasioso e creativo possiamo produrre a casa?



L’invito è rivolto a tutte le generazioni, per questo gli elaborati che arriveranno saranno raccolti in tre sezioni (bambini, adolescenti e terza età). Non è necessario essere degli artisti, basta inviare entro il 3 maggio testi e immagini esclusivamente via mail a iocreoacasa@comune.poggiotorriana.rn.it.



«Doniamo il nostro tempo per regalare bellezza agli altri e proviamo a trovare, in questo difficile momento di forte preoccupazione per la salute dei nostri cari, una risorsa per sperimentare l’arte della poesia, della narrazione, della fotografia, della pittura e del disegno».