Il Beachline festival non rinuncia a Riccione: la manifestazione si sposta a settembre

Attualità

Riccione

| 15:55 - 23 Marzo 2020

Uno scatto della passata edizione del Beachline festival.

Il Beachline festival, la celebre manifestazione sportiva che coinvolge migliaia di ragazzi provenienti dalla Germania non rinuncia a Riccione, ma cambia solo data spostandosi dalla settimana che va dal 13 al 19 aprile al mese di settembre. Gli organizzatori hanno già fatto sapere che sono a lavoro per ri-organizzare e spostare la ventitreesima edizione del “Beachline Festival”, l’evento sportivo che si svolge da oramai 23 anni nella settimana successiva alla Pasqua, a fine estate.



Uno slittamento di qualche mese che permette comunque agli atleti del Beachline Festival di approfittare di uno dei migliori periodi dell’anno, settembre appunto, per frequentare la costa riccionese.



La manifestazione, tra le più conosciute del suo genere, si sviluppa sul litorale della città, dal Marano al porto, con l’allestimento di oltre 237 campi da gioco, oltre al villaggio della manifestazione ed alle tribune del campo centrale prospiciente Piazzale Azzarita. Ogni anno arrivano a Riccione oltre mille giovani tedeschi che si sfidano sui campi di sabbia riccionesi per una manifestazione che ha sempre avuto il patrocinio del Comune di Riccione. Sul sito è possibile vedere un video di preparazione della manifestazione.