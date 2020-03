Altra stretta sulle strade, chiuse quattro nuove vie a Riccione per contenere gli spostamenti

Attualità

Riccione

| 15:07 - 23 Marzo 2020

Un controllo stradale della polizia locale di Riccione (foto da Facebook).

Sono state decise con atto sindacale ulteriori chiusure di strade secondarie nel territorio riccionese per prevenire il rischio di diffusione della Covid-19 e tutelare la popolazione dalla pandemia legata al nuovo Coronavirus.



Saranno soggetti a divieto di accesso i veicoli provenienti da Viale Angeloni all’incrocio con il Gozzano, da viale Vercelli all’incrocio con i viali Biella, Novara e Asti.



Inoltre si ricorda ai cittadini che coloro che si sposteranno dall’abitazione di residenza, domicilio o dimora di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l’auto-certificazione delle comprovate ragioni dello spostamento. Infine è fatto divieto di spostamento dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti a quarantena o a isolamento domiciliare, per tutto il periodo disposto dal Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio.