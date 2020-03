Inclusione scolastica online, l'amministrazione di Santarcangelo sostiene i progetti di supporto

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:52 - 23 Marzo 2020

L’amministrazione comunale di Santarcangelo conferma il suo supporto ai progetti per favorire l’inclusione scolastica realizzati dalle direzioni didattiche. Già nelle scorse settimane la giunta aveva anticipato la massima disponibilità nei confronti di ogni iniziativa adottata dalle scuole, che ora prende la forma di sostegno a distanza attraverso le tecnologie digitali per il periodo di sospensione dell’attività didattica stabilito dai provvedimenti governativi di prevenzione del Coronavirus.



Per dare supporto alle situazioni di disagio che rischiano, in questa situazione, di ampliare il divario fra studenti e vanificare le attività inclusive messe portate avanti durante l’anno scolastico, si inserisce il sostegno a distanza promosso dall’amministrazione comunale tramite la cooperativa Millepiedi nell’ambito del servizio educativo di inclusione scolastica.



In accordo e con il coordinamento delle scuole saranno forniti, secondo le necessità dei diversi ordini scolastici, interventi finalizzati a garantire la continuità didattica, attraverso – ad esempio – l’ausilio diretto online, la trasmissione di programmi didattici da seguire e/o compiti da svolgere, attività ludico-didattiche pratiche su base giornaliera, in continuità con quanto fatto a scuola e personalizzate in base al tipo e al grado di disabilità dell’alunno, nonché alla sua situazione individuale in stretto raccordo con la progettazione educativa e didattica online elaborata dai docenti di sostegno. Le attività, inoltre, saranno proposte anche come occasioni di relazione con il gruppo-classe, differenziate a seconda del grado scolastico



I progetti saranno attivati autonomamente dalle direzioni stabilendo giorni e orari in accordo con educatori e famiglie. Gli interventi saranno poi rendicontati dalle scuole, che potranno così avvalersi del sostegno economico da parte dell’Amministrazione comunale. Il servizio è aperto a tutti gli alunni, compresi quelli che frequentano scuole situate in altri comuni. Quanto creato nel periodo di sospensione della didattica, inoltre, sarà documentato e rimarrà disponibile come patrimonio alla scuola, da utilizzare anche in futuro.



Anche presso i nidi comunali, infine, le educatrici stanno organizzando una serie di attività a distanza, come ad esempio video di storie realizzati in collaborazione con le scuole dell'infanzia, brevi letture, link dedicati per i genitori e libri di ricette per bambini.