Il Gruppo riminese Celli acquisisce quote del capitale di T&J Installations

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:07 - 23 Marzo 2020

Lo stablimento del Gruppo Celli a San Giovanni in Marignano.

Il Gruppo Celli di San Giovanni in Marignano, leader globale nel settore degli impianti e accessori per la spillatura di bevande, comunica di aver finalizzato – attraverso la controllata inglese Celli International – l’acquisizione del 30% del capitale di T&J Installations Ltd, con un’opzione call per il restante 70%.



T&J Installations è una delle aziende leader in Inghilterra nei servizi di assistenza tecnica per impianti di spillatura di bevande. L’impresa è rimasta un’azienda a conduzione familiare fin dalla sua creazione più di 35 anni fa. Con 95 dipendenti, 7 filiali, 65 tecnici offre i propri servizi a più di 15.000 attività commerciali nel settore Ho.re.ca includendo pub, ristoranti e locali su tutto il territorio inglese.



Questa operazione consente al Gruppo Celli di offrire anche ai clienti inglesi le innovative soluzioni di assistenza tecnica già sviluppate e consolidate in molti altri paesi, basate su sistemi IOT e data analytics che lavorano su algoritmi proprietari. Allo stesso tempo T&J Installations, grazie al suo ingresso nel Gruppo Celli, può rafforzare la propria posizione competitiva nel primo mercato al mondo per consumi di birra alla spina e numero di impianti installati.



“Da sempre in T&J Installations abbiamo una vera e propria ossessione per la qualità del servizio – dichiara Ian Jones, Managing Director di T&J – e per questa qualità i nostri clienti ci hanno sempre premiato. Siamo onorati di poter entrare a far parte del Gruppo Celli, azienda leader a livello internazionale. Questa acquisizione strategica ci dà l’opportunità di abbracciare nuove tecnologie fornendo ai nostri clienti più elevati livelli di servizio e di crescere nel mercato inglese”.



“Il Gruppo Celli è leader in Inghilterra nella progettazione e produzione di “soluzioni complete” negli impianti per la spillatura di bevande – commenta Nigel Farrar, Managing Director di Celli UK - Per supportare al meglio i nostri clienti nella gestione di un business per loro così strategico abbiamo ritenuto indispensabile affiancare all’offerta di equipment anche i servizi di assistenza tecnica. L’acquisizione di T&J Installations, con la loro reputazione di eccellenza sul mercato, è per noi la via migliore per sviluppare anche questa parte di offerta. Questo avviene in un momento davvero critico per il nostro e molti altri paesi: è la prova di quanto il Gruppo Celli creda nel futuro di questo mercato”.



“L’acquisizione di T&J Installation – dichiara Adalberto Pizzi, Direttore della Divisione Asset Management di Celli Group – ci permetterà di portare nel primo mercato al mondo per consumi di birra alla spina le nostre innovative soluzioni IOT e di servizi di assistenza tecnica evoluta che permetteranno ai nostri clienti di rendere la spillatura di bevande ancora più efficiente”.



Il Gruppo Celli è stato assistito da Raworths Solicitors e KPMG.