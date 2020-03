Attualità

Rimini

| 18:51 - 22 Marzo 2020

Frigorifero e altri oggetti abbandonati.

Sacchi della spazzatura, un frigorifero e altri oggetti abbandonati fuori dai cassonetti, in via Dandolo Emilio, una strada che sfocia in viale Principe Amedeo. La segnalazione, corredata da fotografie, è arrivata in redazione da chi in quella porzione di città risiede. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.