Lunedì allerta meteo sul riminese, poi mercoledì neve in arrivo

Attualità

Rimini

| 18:45 - 22 Marzo 2020

Foto Stefano Giacomini.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 22/03/2020 ore 18:00sereno o al più velato.assenti.in calo, minime comprese tra +2°C e +4°C, massime comprese tra +7°C e +8°C.moderati da Nord-Est.molto mosso.alta.nuvoloso o coperto.pressoché assenti, deboli nevicate in Appennino tra pomeriggio e sera.valori minimi, compresi tra +0°C e +5°C, valori massimi, compresi tra +7°C e +8°C.moderati da Nord-Est con rinforzi in serata..molto mosso.medio-alta. Stato del cielo: Coperto.possibilità di rovesci in entrata dal mare in mattinata che potranno apportare accumuli di neve nelle zone interne a partire dai 300/400m. Nelle zone di pianure e costa non sono esclusi episodi di pioggia mista a neve/graupel (granola). Fenomeni in esaurimento dal tardo pomeriggio.minime comprese tra +0°C e +4°C, massime comprese tra +6°C e +7°C.moderati da Nord-Est.molto mosso.medio-bassa.dalla giornata di Giovedì è attesa maggior instabilità con possibili precipitazioni rilevanti, quota neve in rialzo su quote medio-alte. Tuttavia la tendenza gode di bassa attendibilità e saranno necessari ulteriori aggiornamenti.