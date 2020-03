San Marino: quindici nuovi casi riscontrati di positività al Coronavirus

Attualità

Repubblica San Marino

12:45 - 22 Marzo 2020

Il dirigente dell’Authority sanitaria di San Marino, Gabriele Rinaldi.

Grafico aggiornato sull'andamento della pandemia nella Repubblica di San Marino



Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie comunica l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus Covid-19: nell'aggiornamento del 22 marzo, sono 15 i casi nuovi, per un totale di 151 casi. Nessun decesso si è aggiunto ai 20 dei giorni scorsi. In terapia intensiva sono ricoverati 9 uomini e 4 donne, mentre nei reparti di isolamento sono 50. Gli isolamento a domicilio sono 88, le dimissioni dall'ospedale sono 49.