Contrasto diffusione Coronavirus: 7 persone denunciate tra Riccione e Cattolica

Cronaca

Riccione

| 12:05 - 22 Marzo 2020

Controli dei carabinieri di Riccione.

Continuano i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Riccione per verificare il rispetto delle disposizioni dell’ordinanza al contrasto della diffusione del Covid-19.

Nella giornata di sabato i Carabinieri Compagnia di Riccione hanno denunciato 7 persone tra cui 3 stranieri, tutti, di varie fasce di età e residenti nei territori della giurisdizione, nel corso dei controlli hanno fornito svariate e immotivate giustificazioni del loro spostamento.

Inoltre, un albanese 24enne è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Saludecio: il giovane era stato fermato e denunciato la scorsa settimana per violazione delle disposizioni anti covid-19, controllato nuovamente ha fornito ai militari false dichiarazioni in merito all’indirizzo di residenza.