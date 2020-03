Coronavirus: pronti i varchi d'accesso alla provincia di Rimini

| 10:30 - 22 Marzo 2020

Resi noti i varchi e le chiusure che permetteranno alle forze dell'ordine di verificare le autodichiarazioni previste dalla legge. Ad annunciarlo è il sindaco di Morciano Giorgio Ciotti sui social pubblicando la lista delle strade interessate. “Si consiglia di averne con se già compilata per agevolare il lavoro ai varchi. È da escludere qualsiasi viaggio che non rientri tra quelli autorizzati. Inutile mettersi in viaggio se non per motivi di salute, lavoro e forza maggiore, sareste rinviati a casa. Stiamo a casa” conclude.



In foto la lista delle strade chiuse