Coronavirus: casi positivi al "Casa Valloni" di Rimini. La situazione

Attualità

Rimini

| 17:56 - 21 Marzo 2020

A.S.P. Casa Valloni.

In merito al Covid 19, s’informa che presso il Cra Valloni di Rimini gestita da Elleuno s.c.s. e da Asp Valloni Marecchia, sono presenti ospiti risultati positivi al Coronavirus. Sono state attivate modalità per gestire al meglio tali pazienti, attraverso spazi dedicati e consulenza medica ed infermieristica appropriata e indirizzata. In particolare sono state attivate modalità di consulenza infettivologica e pneumologica che, in coordinamento coi medici di medicina generale che seguono la struttura, attuano una presa in carico appropriata per questi pazienti. Nella struttura è stata eseguita tramite società specializzata la decontaminazione delle aree e dei locali nei quali sono ospitati i pazienti Covid positivi e sono in corso di esecuzione i tamponi a tutti gli operatori e a tutti gli utenti. L'assistenza infermieristica è garantita H24 e i familiari degli ospiti interessati, sono tenuti costantemente aggiornati.

Inoltre la cooperativa Elleuno sta fornendo adeguati Dispositivi di Protezione Individuali (Dpi) e protocolli operativi in grado di garantire l’incolumità dei lavoratori e ridurre ulteriormente il rischio di contagio.