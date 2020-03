Rimini: raccolta differenziata, confermata la raccolta delle potature presso le abitazioni

Attualità

Rimini

| 16:25 - 21 Marzo 2020

Raccolta differenziata.

In questi giorni, in cui si passano più ore a casa, c’è chi ne approfitta per ripulire soffitte e cantine oppure raccogliere erbacce dagli orti e potare le piante del proprio giardino. E’ importante ricordare però che queste tipologie di rifiuto devono essere conferite in modo differenziato e non possono essere poste nei bidoni stradali o tanto meno possono essere abbandonate e accatastate sulla strada nelle adiacenze dei bidoni.



Questo particolare servizio di raccolta differenziata, che viene svolto direttamente presso la propria abitazione su prenotazione, chiamando il numero verde 800 999 500, in questi giorni di eccezionale emergenza sanitaria, sta continuando a funzionare, ma in maniera parziale.



La raccolta presso il domicilio dell’utente infatti viene confermata solo per gli sfalci delle potature, che è possibile raccogliere con la mini-gru a ragno, senza cioè che avvenga il contatto diretto dell’operatore con il rifiuto. E’ invece sospeso fino a nuove disposizioni, l’altro tipo di raccolta a domicilio che riguarda i rifiuti ingombranti, una tipologia di raccolta che invece necessita di una diversa modalità di intervento.



Per tutte le altre tipologie di rifiuto, la raccolta differenziata nei bidoni stradali viene normalmente garantita come sempre.