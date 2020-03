Ondata di freddo in arrivo sul riminese: tra il 24 e il 25 marzo possibili rovesci nevosi in costa

Attualità

Rimini

| 15:11 - 21 Marzo 2020

Ondata di freddo in arrivo sul riminese.

Focus meteo per Rimini e provincia

Contesto meteorologico maggiormente dinamico da Domenica 22 Marzo, quando l’arrivo di aria più fredda da Nord-Est darà vita a una vera e propria ondata di freddo.

Difatti in meteorologia un’ondata di freddo è un periodo con temperature inferiori alla media che si protrae per diversi giorni, ed è ciò che sperimenteremo nella settimana ventura.



Già nel corso della giornata di Domenica assisteremo a un progressivo rinforzo della ventilazione da Nord-Est, con raffiche che in serata potranno giungere fin sui 62-70 km/h. Il moto ondoso andrà aumentando con mare sino a molto mosso sotto costa ed agitato al largo.



Proprio per questo motivo la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla valida sul settore costiero per vento, stato del mare e rischio mareggiate.



Nelle giornate successive avremo l’occasione, specie tra Martedì 24 e soprattutto Mercoledì 25 Marzo, per la formazione di rovesci sul mare e in movimento verso la terraferma. Essi potranno risultare nevosi fin sul settore costiero in caso di intensità moderata/forte.

Ventilazione tendenzialmente tra il moderato e il forte sempre dai quadranti orientali con mare mosso o molto mosso.



Deciso calo termico, con valori massimi che passeranno dai +14/16°C di questi giorni a non essere superiori ai +5/8°C. Decisa flessione anche di notte, possibili gelate nelle zone interne in presenza di rasserenamento notturno.



