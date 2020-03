VIDEO Coronavirus, riminese corre la mezza maratona in casa

Attualità

Novafeltria

| 06:38 - 22 Marzo 2020

I nuovi provvedimenti emanati in tempo di emergenza Coronavirus vietano l'attività sportiva e le corse, ma per non perdere la forma fisica, c'è chi si organizza come può. Il maratoneta novafeltriese Fabrizio Draghi, detto Bicio, 50enne agente immobiliare, nel pieno rispetto delle normative si è organizzato per correre una mezza maratona sul terrazzo di casa sua: 21 km, cioé 840 giri del proprio terrazzo (nella foto gallery il Garmin). "A forza di girare conosco mattonellla per mattonella, peraltro ho notato anche che di alcune dovrò rifare la stuccatura", scherza Bicio. Da cittadino novafeltriese ha voluto anche omaggiare Ivan Graziani e l'amico Filippo Graziani, usando come sottofondo musicale alla sua sfida sportiva le canzoni dell'indimenticato artista teramano d'origine, ma novafeltriese d'adozione, e di suo figlio, a sua volta apprezzato cantautore.



Altarimini.it lancia ora la sfida: chi volesse battere il record di Draghi può inviare video e foto garmin con partenza, metà percorso e arrivo. Inviate al numero whatsapp 347 880 9485