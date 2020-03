Cronaca

Repubblica San Marino

| 13:55 - 21 Marzo 2020

Pattuglia della Gendarmeria di San Marino.

Sono 41 le persone denunciate a San Marino per violazione delle restrizioni introdotte per contrastare l'epidemia di Coronavirus, 638 le autocertificazioni eseguite e 3151 le persone controllate. Sono i numeri riferiti dalla Gendarmeria di San Marino: 303 le attività economiche controllate, 774 i cittadini in quarantena posti sotto monitoraggio, 55 i controlli a domicilio. Nelle prossime ore i controlli saranno ulteriormente intensificati.