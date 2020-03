Coronavirus San Marino: sei decessi, il totale sale a 20

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:27 - 21 Marzo 2020

Ospedale di Stato di San Marino.

Grafico aggiornato sull'andamento della pandemia nella Repubblica di San Marino



Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie comunica l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus Covid-19: nell'aggiornamento del 21 marzo, sono 3 i casi nuovi, per un totale di 136 casi. Purtroppo i decessi crescono di 6 unità, salendo da 14 a 20. A perdere la vita sono stati due pazienti di 84 anni, uno di 81, tre pazienti di 60, 63 e 67 anni. In terapia intensiva sono ricoverati 9 uomini e 3 donne, mentre nei reparti di isolamento sono 50. Settantaquattro quelli a isolamento a domicilio, mentre le dimissioni dall'ospedale salgono a 49.