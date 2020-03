Cicilisti nel mirino dei Carabinieri Forestali: due mountain bike confiscate

Cronaca

Valconca

| 13:07 - 21 Marzo 2020

Le biciclette confiscate.

Due ciclisti in mountain bike nei pressi del fiume Conca, impegnati a svolgere alcuni esercizi presso l'area attrezzata ex Asmara, nel territorio del comune di San Giovanni in Marignano. Alla vista dei Carabinieri del nucleo Forestale, i due sono scappati a piedi, facendo perdere le proprie tracce, ma abbandonando le biciclette, che sono state confiscate. Un terzo ciclista è stato avvistato, tuttavia è riuscito a sua volta a dileguarsi. I Carabinieri hanno invece denunciato un uomo di San Giovanni in Marignano, spostatosi con l'automobile a Morciano, al solo scopo di portare il cane a passeggio in un'altra zona.