Bellaria, dragaggio: approvato il progetto, stanziati per quest’anno 120.000 euro

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 09:32 - 21 Marzo 2020

Il portocanale di Bellaria Igea Marina.

La Giunta ha approvato, con apposita delibera, il quadro tecnico ed economico legato al dragaggio del porto per il 2020; operazione che, per l’anno in corso, vede stanziata una somma pari a 120.000 euro, 55.000 dei quali finanziati da contributo regionale e 65.000 finanziati con risorse comunali.



“ Anche nel momento particolare che stiamo vivendo, gli uffici comunali sono impegnati in questi giorni nei passaggi amministrativi necessari per assegnare i lavori. Più difficile del solito fare previsioni anche sui tempi, ma certamente è nostra intenzione procedere il prima possibile anche in vista della bella stagione”, spiega l’Assessore al Demanio Adele Ceccarelli.



La somma stanziata per il 2020 è in linea con quella che è stata impiegata per l’intervento nel 2019, sottolineando come il contributo regionale utilizzato per l’anno in corso rientri nel piano di finanziamenti concesso al Comune di Bellaria Igea Marina per il dragaggio del porto: 195.000 euro per il triennio 2019 – 2021.