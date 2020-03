Sport

21 Marzo 2020

Europeo rinviato al 2021.

"Nessuna decisione è stata ancora presa sulla denominazione dell'Europeo rinviato al 2021": così l'Uefa dopo aver "per errore" twittato che "il torneo continuerà a chiamarsi Euro

2020". "Troppo presto per dire quando si riprenderà a giocare", aggiunge poi l'organo del calcio europeo. La torcia olimpica è arrivata intanto in Giappone e il Cio tiene duro su Tokyo 2020, ma il presidente Bach ammette di "esaminare diversi scenari".