Attualità

Rimini

| 16:48 - 20 Marzo 2020

Aggiornamento sui casi di contagio da Coronavirus in Provincia di Rimini.

In Provincia di Rimini i casi di contagio da Coronavirus sono 759, i decessi totali salgono a quota 40. Lo ha annunciato su Facebook il sindaco di Morciano Giorgio Ciotti. "Altri 66 casi per un totale di 759 contagiati" (rispetto ai dati comunicati dalla regione ieri, giovedì 19 marzo, risulterebbero 68 casi in più e non 66, totale comunque 759).