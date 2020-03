Automobilismo, nuova squadra per Nicola Bartolini: 'Un progetto molto valido'

Sport

Rimini

| 16:03 - 20 Marzo 2020

Nicola Bartolini.

Il 2020 sarà l'anno della svolta. Il cesenate Nicola Bartolini, classe 2020, disputerà la stagione di kart col team Oberon. "

Come ho già detto in precedenza, sono molto felice - esordisce il giovane pilota romagnolo- Nuova squadra, nuovo team, nuovo meccanico. Oberon è una gran realtà: il kart è molto prestante, il telaio è nuovo. Il progetto è molto molto importante e valido. Ho fatto i primi test a fine febbraio, ed i secondi un paio di settimane fà sempre all'Happy Valley di Pinarella. Ho provato gomme e assetto. Alcune cose erano già perfette, altre le abbiamo messe appunto. I tempi gara sono stati, in entrambe le giornate, al top. Sono molto soddisfatto del mio nuovo team, sono certo che insieme faremo grandi cose. La prima gara si sarebbe dovuta svolgere il 29 marzo, ma ovviamente, è stata sospesa a data da destinarsi. I motori sono la mia passione da sempre quindi è naturale che io non veda l'ora di scendere nuovamente in pista con il mio Kart, ma in questo momento l'unica cosa che mi preme è che la situazione si risolva velocemente e che l'Italia torni a brillare. Nel mio piccolo, quello che mi viene da dire è questo: tuteliamo i più deboli, dobbiamo essere uniti e responsabili, stiamo a casa!"



Sara Ferranti