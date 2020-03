Sport

Repubblica San Marino

| 15:42 - 20 Marzo 2020

Cosmos Futsal.

Tutti i componenti della Cosmos Futsal hanno deciso di contribuire anche loro alla gara di solidarietà che si è sviluppata in questi giorni per permettere a San Marino e ai suoi cittadini di vincere la lotta contro il coronavirus. I giocatori, lo staff tecnico e i dirigenti gialloverdi di Serravalle hanno donato una parte del loro budget alla Protezione Civile e ringraziano tutti coloro che stanno combattendo in prima linea per far rientrare il prima possibile la situazione di emergenza.